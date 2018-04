Société Verbalisation des nourriciers et louveterie: de vraies fausses solutions ! Communiqué de presse du Collectif Réunionnais d'Assistance et de Protection des Animaux (CRAPA) :

"Les récentes attaques de personnes dans différentes villes de l’île, tout comme celles de troupeaux dans les hauts, ont relancé débats et polémiques autour de la question de l’errance animale. Les communes de la CIREST ont ainsi pris un arrêté pour que soit verbalisée toute personne nourrissant des animaux sur site. Quand parallèlement la préfecture lançait officiellement sa campagne de recrutement d’un lieutenant de louveterie. Or, pour comprendre le phénomène de l’errance animale et lutter efficacement contre ses conséquences, il semble primordial d’en comprendre les multiples facteurs.



2512 kms2, 850 000 habitants et… environ 300 000 chiens et chats des rues. Voilà l’équation réunionnaise à laquelle pouvoirs publics et associations du domaine doivent faire face. Aujourd’hui, l’errance animale pose un réel problème à la fois éthique – la loi a consacré le caractère vivant de l’animal avec tout ce que recouvre ce concept de droits pour les uns et de devoirs pour les autres -, sociétal et sanitaire. Les réponses depuis des décennies sont limitées et souvent dramatiques pour les animaux : en 2016, plus de 10 000 ont été capturés par la fourrière avec la mort par euthanasie pour près de 89% d’entre eux. Plus de 8000 cadavres ont été ramassés sur les routes ou leurs abords par les services d’intercommunalités de l’île, certaines estimant que ce nombre avoisine plutôt les 20 000 cas. Si on ajoute le millier annuel d’animaux volontairement abandonnés en fourrière, et ceux qui sont lâchés dans la nature, on ne peut que mesurer l’ampleur de la situation.



A l’origine de l’errance, on trouve des facteurs classiques et partagés de nombreuses sociétés, l’abandon étant le premier d’entre eux : entre comportements de consommation vis-à-vis de l’animal, engouement puis désintérêt à son égard ou autre lassitude, La Réunion n’échappe pas au phénomène connu aussi en Métropole et ailleurs. De même, la non stérilisation de l’animal de compagnie reste une cause de la démultiplication des chiens et chats errants, la perméabilité entre les populations étant plus qu’évidente. S’ajoutent à cela les nombreux trafics qui sévissent sur les réseaux sociaux.



Il faut aussi considérer les origines plus spécifiques à l’île : socioculturelles, le rapport à l’animal, utilisé avant tout comme gardien de cour, pouvant conduire à plus d’abandons ; urbaines également, puisque la plupart des cases ne sont pas clôturées et que la conséquence est la divagation, l’animal étant libre d’aller bat karé où et quand bon lui semble.



Une communication tardive sur les dispositifs existants est également à regretter et elle n’a pu qu’engendrer une méconnaissance par la population, d’un certain nombre d’entre eux.



La stérilisation, notamment gratuite, ou les obligations réglementaires des propriétaires, faute d’information et d’actions de sensibilisation de masse, sont en effet souvent ignorées.



Le CRAPA ne peut que déplorer le manque d’implication des élus dans ce qui pourtant relève de leur compétence, puisque ce sont eux qui sont responsables de la gestion de l’errance animale sur leur commune. Choisir de verbaliser ceux qui nourrissent ces cohortes de chiens et chats faméliques, souvent malades ou parfois blessés, ce n’est pas s’attaquer au cœur du problème. Parallèlement, les premiers responsables de l’errance, à savoir les maîtres qui laissent divaguer voire abandonnent leurs animaux, bien souvent non stérilisés et non identifiés, ne sont jamais verbalisés. Où est la logique ? Rappelons que derrière chaque animal errant ou divagant, il y a eu un maître irresponsable…



De la même façon, si le CRAPA a reconnu l’intérêt de l’étude diligentée par la préfecture et l’effort budgétaire consenti sur les campagnes de stérilisation, il s’oppose fermement au recours inefficace aux lieutenants de louveterie, chasseurs bénévoles au service de l’Etat. La politique léthale menée depuis des décennies à travers les euthanasies a démontré son inefficacité. Rappelons que La Réunion détient le triste record du nombre d’euthanasies annuelles. Recourir à l’abattage des animaux se résumerait donc, encore une fois, à traiter les symptômes plutôt que la cause du problème. L’Organisation Mondiale de la Santé ne le dit pas autrement : « des décennies de recherche et d’observations ont indiqué que l’abattage n’avait aucun impact significatif sur les populations de chiens sur le long terme. »



Le collectif défend des alternatives éthiques qui ont été expérimentées dans des zones impactées par cette problématique de l’errance et qui ont démontré leur efficacité sur le long terme. A savoir une stérilisation massive, qui ne sera envisageable que si une campagne d’information et de sensibilisation à grande échelle est menée en amont. Par ailleurs, l’application des lois doit être une véritable priorité, afin d’agir sur le sentiment d’impunité des contrevenants.



Comme annoncé en décembre, le CRAPA, et dans son sillage plusieurs associations nationales, déposeront plainte dans les semaines à venir. Par ailleurs, une action pacifiste et festive sera organisée le dimanche 6 mai prochain, afin de montrer notre désaccord et d'informer la population sur les alternatives éthiques et morales existantes."





