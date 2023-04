Faits-divers Verbalisation d'un VTC utilisant un véhicule non conforme

Plusieurs véhicules de transport de personnes ont été contrôlés par la gendarmerie lundi et mardi. Par N.P - Publié le Mercredi 19 Avril 2023 à 08:15

Ce lundi 17 avril 2023, les motocyclistes de la brigade mobile de Saint-Benoît ont intercepté un véhicule de transport avec chauffeur (V.T.C) à proximité de la zone aéroportuaire de Gillot qui utilisait un véhicule non-conforme pour ce type de transport. Le chauffeur a été verbalisé et les clients ont été pris en charge par un autre professionnel.



Le lendemain, de 8h30 à 11h30, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont réalisé un opération coordonnée avec les contrôleurs de la D.E.E.T.S * et les contrôleurs routiers de la D.E.A.L ** à proximité du Centre Hospitalier Ouest de la Réunion à Saint-Paul pour contrôler là aussi les véhicules de transports particuliers de personnes (Taxis, VTC, Ambulances). "Plusieurs véhicules professionnels ont été contrôlés et 16 infractions ont été constatées concernant la réglementation et la circulation de ce type de véhicules de transport de personnes", rapporte la gendarmerie.

--

* D.E.E.T.S (Direction de l’Économie, de l’Emploi du travail et des Solidarités) et les contrôleurs routiers de la ** D.E.A.L (Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du logement)