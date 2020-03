Vents forts, rafales dépassant 90km/h à Cilaos et au Maïdo

Fortes rafales



🎏 Les vents circulent entre l'anticyclone situé loin au Sud des Mascareignes et la zone perturbée 91S qui évolue dans la zone de l'île Tromelin au Nord de la Réunion.



➡️ La topographie de notre île fait que des zones sont exposées et d'autres abritées. D'autre part des accélérations localisées sont probables aujourd'hui. Les vents sont forts à la fois sur le littoral Nord et Sud mais aussi dans les hauts.



➡️ Prudence donc dans vos déplacements.



Ci-dessous quelques valeurs relevées entre 8 et 9heures dans les stations de Météo France:



Cilaos: 93km/h

Maïdo: 92

PFrance: 74

Bellecombe: 73

Gillot: 72

Bourg Murât: 69

PDPalmistes: 66