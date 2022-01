A la Une . Vents de 100 km/h, vagues de 10 mètres : Les impacts attendus du cyclone Batsirai à La Réunion

Philippe Caroff, responsable prévision cyclonique chez Météo France, fait le point sur la dégradation des conditions météorologiques attendue dans les prochains jours. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 31 Janvier 2022 à 12:24





L'intensité de ses dégradations dépendront ensuite de la trajectoire du phénomène et de la distance de Batsirai des côtes, qui reste à préciser. Si le scénario actuel, plutôt favorable, se maintient, on peut tout de même s’attendre à de fortes houles, des vents qui pourraient dépasser les 100 km/h sur le littoral, ainsi que des précipitations importantes sur l’ensemble de l’île est notamment dans les Hauts et des pluies plus discontinues sur le littoral.





La houle sera un élément important à prendre en compte. Les côtes Nord et Est seront les plus concernées et la route du littoral devrait particulièrement être impactée dans la journée de jeudi. Une houle de 5 mètres, soit des vagues pouvant aller jusqu’à 10 mètres de haut sont attendues. Les voies de circulation côté mer ne seraient dans ce cas pas praticables.



"Il y a encore une marge d’incertitude sur la trajectoire du système", précise Météo France.



