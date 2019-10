A la Une . Venteux surtout vers Saint Pierre, plutôt ensoleillé jusqu'à vendredi malgré quelques averses sur l'Est

Graphique: des rafales dépassant 70km/h sont possibles sur les côtes Sud en fin de matinée et cet après midi. Arome. METEO FRANCE.



PREVISIONS POUR LE MERCREDI 09 OCTOBRE



Journée classique avec un alizé assez peu humide.



En début de matinée de faibles entrées maritimes peuvent mouiller par places les pentes orientales du volcan et le littoral entre Saint Philippe et Saint Benoît . Par la suite les éclaircies se montrent plus efficaces mais restent contrariées par des entrées maritimes qui peuvent encore lâcher quelques ondées en journée.



Sur le reste de l'île le soleil matinal est souverain malgré le transit de bancs de nuages d'altitude.



L'alizé reste soutenu et affiche des vitesses proches de 60km/h vers Gillot et Saint Denis. Sur les côtes Sud dans la région de Saint Pierre les rafales peuvent atteindre 70/75km/h en milieu de journée et cet après midi.



Les températures maximales sous abri sont agréables allant de 16° au Maïdo à 31° à Grand Fond/Saint Gilles. Voir détails ci-dessous.



Cet après midi les hauts les pentes de l'Ouest sont sous les nuages mais ces derniers ne donnent que quelques ondées isolées.



Le littoral Sud et Sud-Ouest balayé par l'alizé est le plus susceptible de rester ensoleillé. Ailleurs les éclaircies alternent avec des périodes nuageuses mais le temps reste sec.



Cependant quelques entrées maritimes peuvent encore tutoyer le littoral vers Saint Philippe ou Sainte Rose voire Saint Benoît lâchant quelques averses notamment sur les pentes du volcan.



Les sommets et les cirques notamment Mafate et Cilaos, le volcan et les plaines conservent une bonne luminosité avec une belle douceur ressentie.



La mer reste agitée à localement forte au vent notamment dans la région de Saint Pierre et sur les côtes du Sud Sauvage.

Température du lagon: entre 24 et 25°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h51 le 10. (+1mn)

Coucher du soleil : 18h18 le 09.



La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot : 1021.0 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MERCREDI 09 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 28° Celsius



LE PORT : Maximum de 29/30° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 31° Celsius



SALINE: Maximum de 30° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 29° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 28/29° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 27° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 28° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 27/28° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 28° Celsius



VOLCAN: Maximum de 17° Celsius



MAIDO: Maximum de 16° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 19° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° Celsius



CILAOS: Maximum de 24/25° Celsius



SALAZIE: Maximum de 23° Celsius



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 09 AU 10 OCTOBRE



Le littoral de la moitié Est et les pentes orientales du volcan sont exposés à des entrées maritimes qui provoquent quelques averses . Ces averses peuvent temporairement déborder sur le Nord-Est jusqu'à Sainte Marie voire le chef-lieu.



Ailleurs la nuit est calme avec un ciel peu nuageux à dégagé.



Les températures minimales dans les hauts affichent des valeurs comprises entre 5° et 10°

.

Sur le littoral elles voyagent entre 19° et 22°.



TENDANCES POUR LE JEUDI 10 ET LE VENDREDI 11 OCTOBRE



L'alizé faiblit avec des rafales de 50/55km/h sur le Sud et le Nord pour Jeudi.



Vendredi le vent faiblit davantage.



Sans surprise des entrées maritimes donnent quelques averses en début de matinée sur la façade orientale avant le retour du soleil qui ailleurs répond présent dès le lever du jour.



L'après midi la couverture nuageuse péi est plutôt modeste et laisse les sommets de l'île fièrement exposés au soleil.

Quelques averses isolées sont possibles sur les pentes de l'Ouest l'après midi mais rien de significatif.



Les éclaircies dans l'intérieur et sur les pentes devraient même être plus franches vendredi après midi à la faveur d'une évolution diurne limitée.



