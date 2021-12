Rubrique sponsorisée Vente solidaire et ateliers de Noël, ressourcerie de Bras-Fusil, samedi 11 décembre

Par CIREST - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 12:21

Ce mois-ci, en plus de sa traditionnelle vente solidaire mensuelle, la ressourcerie de Bras-Fusil vous propose des ateliers de Noël ce samedi 11 décembre, de 8.30 à 16.00.



Le premier atelier proposé est un atelier bois où vous pourrez fabriquer et décorer un sapin en bois de palettes. Le second atelier est dédié à la réparation des petits appareils électroménagers. Pour participer à ces ateliers, vous devrez préalablement vous inscrire au 0262 69 22 01.



Si vous souhaitez faire de bonnes affaires, l’association vous propose de découvrir son espace vente. Objets, vaisselles, mobiliers, bibelots, petits et gros électroménagers, vêtements … vous repartirez forcément avec des produits revalorisés ou réparés qui vous plairont, à des coûts particulièrement attractifs.



En participant aux ventes solidaires de la ressourcerie de Bras-Fusil, vous faites de bonnes affaires grâce à vos achats solidaires … et un geste pour l’Environnement.



La ressourcerie est un dispositif d’économie sociale et solidaire à l’initiative de la CIREST.



Ressourcerie LÉLA de Bras-Fusil, 12 impasse des Hibiscus (ZI de Bras-Fusil) Saint-Benoît. Tél. 0262 69 22 01



