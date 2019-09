Vente des bijoux de famille : La SODIAC répond à Pierrot Dupuy... qui lui répond !

LA SODIAC ENGAGE DES POURSUITES CONTRE LE SITE ZINFOS 974Suite à la parution d’un article ce vendredi 06 septembre 2019 sous le titre "la SODIAC brade ses bijoux de famille... et en fait profiter les copains", la SODIAC a décidé d’engager des poursuites contre le site et l’auteur de cet article qui diffuse de fausses accusations.Force est de constater que la campagne de désinformation par ce média se poursuit, pour tenter de nuire à l’image, à l’intégrité et à l’action de l’entreprise, aujourd’hui mobilisée à mettre en place les solutions de son plan de sortie des difficultés de trésorerie rencontrées.L’une des solutions consisterait à optimiser les actifs d’immobilier d’entreprise pour faire face à cette situation conjoncturelle. La vente actuellement à l’étude concerne une part relative du patrimoine d’immobilier d’entreprise. Il convient également de souligner que le périmètre des actifs à l’étude pour cette cession relève strictement du financement privé, et de ce fait ne bénéficie d’aucune contribution d’argent public.A ce jour, la démarche de prospection a été initiée sur une première évaluation cohérente avec les prix du marché et les niveaux de rendement locatifs attendus dans ce secteur. Les actifs ont été proposés aux principaux acteurs du marché immobilier professionnel local, intermédiaires et investisseurs.Aucune transaction n’est engagée puisque cette solution de vente d’actifs est encore au stade de l’expertise et de l’évaluation. Ces ventes devront être validées par le Conseil d’Administration de l’entreprise.La SODIAC et ses équipes poursuivent avec confiance et détermination le travail engagé pour construire un plan durable et d’avenir. Le temps de la communication viendra pour présenter en toute transparence les solutions qui seront retenues par les instances de l’entreprise. Dans ce contexte, la diffusion de telles allégations vise à jeter le discrédit sur l’intégrité des responsables de l’entreprise et des équipes concernées.