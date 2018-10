Vente de voitures de luxe: Un an ferme pour avoir appâté et escroqué des clients

Un commercial et garagiste bénédictin a été condamné hier à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir escroqué des clients, à qui il avait proposé la vente de voitures de luxe à des prix alléchants, entre 2015 et 2016, rapporte la presse écrite.



Les victimes ont versé d'importantes sommes d'argent, allant de 20.000 à 40.000 euros, mais n'ont jamais vu la couleur des véhicules. Début 2016, le professionnel peu scrupuleux était parti en métropole, sans rembourser les clients floués. Il devra désormais rembourser ses victimes s'il veut éviter l'incarcération.