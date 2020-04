Culture Vente de photos au profit des victimes du Covid-19





L'ONG Elise Care mobilise ses amis photographes pour venir en aide aux victimes du Covid-19 de France lors d'une vente aux enchères exceptionnelle. L'action caritative se déroulera du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai. Parmi les photographes participants, le Saint-Paulois Serge Marizy, mais aussi Yann Arthus Bertrand, Christophe Lepetit, Pascal Manoukian, Elise Boghossian ou encore Elise Care. "L'intégralité des fonds récoltés permettra de renforcer la solidarité entre le personnel soignant et les bénévoles de CareforMed ; de mettre en place un réseau de soutien psychologique des familles victimes du Covid-19 ; d'équiper dix EHPAD (Les Petites Sœurs des Pauvres) en matériel de protection et distribuer des masques aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'en fournir", explique l'ONG.