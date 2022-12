Vente de pétards à la sauvette : Un gérant de station-service pris en flagrant délit

Le gérant de station-service qui a été sommé de s'expliquer sur les ventes qu'il réalisait devant son commerce a expliqué aux forces de l'ordre qu'il avait acquis pour 4000 euros de marchandises, ce qui ne correspondrait pas aux 20 kilos qui ont été saisis mais à beaucoup plus.



Les pétards étaient proposés sur la voie publique sans autorisation municipale et sans agrément préfectoral. Des catégories F3 et F4 qui peuvent potentiellement représenter un danger pour ceux qui les utilisent faisaient partie du lot qui a été confisqué. Aucun registre de police n'était tenu par le mis en cause, ce qui est obligatoire.



A l'issue de son audition, l'intéressé sera probablement convoqué devant la justice qui pourrait décider de le sanctionner.