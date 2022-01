Communiqué Vente de fleurs et feuilles de cannabis : Jean-Jacques Morel salue la suspension par le conseil d’Etat "d’un arrêté absurde"

Jean-Jacques Morel salue la suspension par le conseil d’Etat de l'arrêté interdisant la vente de fleurs et feuilles de cannabis. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 11:18

Le communiqué :



Le conseiller régional et chef de file de l’opposition à la Région Réunion se félicite de la décision du Conseil d’État d’invalider l’interdiction de la vente de la fleur et de la feuille de chanvre/zamal. Pour être plus précis, il s’agit du cannabidiol qui ne contient pas de produit stupéfiant nocif. Autrement posé, c’est la partie bienfaisante et relaxante de la plante.



Le Conseil d’État a en effet suspendu lundi 24 janvier l’arrêté du gouvernement interdisant la vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en CBD, la molécule non-psychotrope du cannabis.



Dans son ordonnance, le Conseil d’État a estimé qu’il ne résulte pas de l’instruction […] que les fleurs et feuilles de chanvre dont la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,30 % revêtiraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction générale et absolue de vente.



Jean Jacques MOREL salue cette décision. Il rappelle son soutien à tous les commerçants locaux impliqués. Cette décision vient mettre un terme à un arrêté absurde.



Cette bataille juridique pose la question du lancement d’une filière Réunionnaise du chanvre/zamal et ses usages multiples (thérapeutiques, bien-être et même textile). Voilà une diversification agricole qui serait la bienvenue pour notre île.



Jean-Jacques Morel

Conseiller régional

Président du groupe Objectif Ré’Union