A la Une . Vente de chair de requin, Zonex à St-Leu, filets de baignade... Le CSR expose sa stratégie

Le Centre Sécurité Requin a donné une conférence de presse ce mardi matin à Saint-Leu pour présenter sa stratégie et son plan d’actions pour 2021. Par Marine Abat - Publié le Mardi 16 Février 2021 à 16:25 | Lu 441 fois

"Rouvrir l'océan à la baignade et au surf, mais à moindre risque." C'est l'objectif du Centre Sécurité Requin (CSR), qui a donné une conférence de presse ce mardi matin à Saint-Leu pour exposer sa stratégie sur les mois à venir. Alors qu'un arrêté d'interdiction de la baignade et des activités nautiques court depuis 2013, l'objectif est d'arriver d'ici 2022 à une "nouvelle règlementation des pratiques encadrées et libres". En attendant, le CRS a détaillé son plan d'action pour 2021. Zoom sur les principaux éléments.



Ouverture imminente d’une Zonex à Saint-Leu



Parmi les annonces faites ce mardi : l’ouverture imminente de la Zonex sur la gauche de Saint-Leu, portée par le CRS et l'association Leu Tropical Surf Team. "La décision de signer cet arrêté a été prise récemment", informe le maire de Saint-Leu, qui souhaite tout de même en débattre avec ses élus lors du prochain conseil municipal. "Elle engage ma responsabilité, s’il y a un accident dans cette zone", fait-il part de ses tourments.



Le dispositif repose sur cinq rideaux défensifs : un programme de pêche de prévention de nuit, la pêche PAVAC (palangres verticales avec alerte de capture) de jour, une water-patrol (patrouille de l’eau) composé de jet-skis et d’un navire logistique, d'EPI (équipements de protection individuels) et d'indicateurs. "Cette zone est préfiguratrice de la sécurisation des autres zones d’activité nautique pour toute l’île", explique Olivier Tainturier. "Le but du jeu demain c’est de surfer aux risques et périls avec des dispositifs allégés parce que ce coût de 900.000 euros sur 18 mois n’est pas tenable. Ce qu’on veut faire c’est enlever progressivement les barrières".



Le dispositif VRR (dispositif vigies requins renforcé), actuellement porté par la ligue de surf, serait repris par le CRS. "C’est un dispositif qui marche, qui doit être amélioré, déployé davantage et être demain le cadre pour les écoles de surf. Le dispositif sera toujours fiancé par la Région et par l’Etat", exprime le sous-préfet.



Aménagement de zones d'activité nautiques dans l'Ouest



Dans l'Ouest, cinq zones (environ 30 spots) pourraient être encadrées par le déploiement des nouvelles vigies sécurité requin et des aménagements : Saint-Gilles, Trois-Bassins, Saint-Leu, l'Etang-Salé et Saint-Pierre. Des aménagements que le CSR fixe pour le mois de décembre 2021.



Sécurisation du stade en eaux vives



Le stade en eaux vives, géré par la CINOR, a été retenu comme centre d'entrainement pour les athlètes français en vue des Jeux olympiques de 2024. Le CSR entend y déployer en juin prochain un dispositif de sécurisation avec des PAVAC au niveau de l'embouchure, un filet d'exclusion protégeant le Bocage et le bras de dérivation de la Rivière Sainte-Suzanne et un sonar.



De nouveaux indicateurs



Dans cette même optique de sécuriser les pratiques nautiques, le CRS souhaite la mise en place d’une nouvelle signalisation en matière de risque requin, basée sur trois drapeaux : noir (risque fort à maximal), jaune (risque modéré à fort) et blanc (risque modéré). Des outils basés sur une "météo du risque" tenant compte notamment des données de pêche, de la météo, de l’état de la mer, de la pluviométrie ou encore de la pollution de l’eau. Le CSR propose en outre une nouvelle réglementation des zones, avec trois niveaux selon le degré de sécurité. L’application des nouveaux indicateurs et de la nouvelle règlementation est souhaitée pour septembre 2021.



Réouverture des écoles de surfs



Trois écoles de surf vont pouvoir reprendre leur activité dans le périmètre de la réserve marine. "Les décisions seront signées dans les prochains jours", se félicite Olivier Tainturier, pour qui il y a une réelle dynamique. Il en veut pour preuve la Zonex récemment ouverte à Trois Bassins. "Il y a 15 jours, il y avait 150 surfeurs à l’eau".



Sécurisation de la baignade



Pour les baigneurs, le CSR mise sur des filets de sécurisation. Un travail a été engagé avec la mairie de Saint-Paul pour l’expérimentation d’une zone dans la baie de Saint-Paul, avec un filet d’exclusion et quatre rideaux de sécurisation. "L’idée est de tester pendant six mois un outil amovible qui s’installe et se retire rapidement, pour ensuite pouvoir l’installer sur d’autres zones à un coût maitrisé, avec une idée de saisonnalité", explique Willy Cail, directeur du CSR. Ce filet devrait être installé en décembre, fera 20 mètres sur 30, avec trois mètres de profondeur au maximum. "Pourquoi pas demain étendre ces filets à l’Est et Sud de l’île", exprime Olivier Tainturier, rappelant que des projets de bassins de baignade sont également dans les tuyaux, notamment à La Possession et à Saint-Leu.



Commercialisation de la chair de requin



Une réflexion est aussi menée sur la commercialisation de la chair de requin. "Aujourd’hui on a un test qui semble fiable à 7 jours", informe le président du CRS. C’est-à-dire qu’il est possible, au bout de 7 jours, de savoir si la chair est exempte des toxines responsables de la ciguatera (intoxication alimentaire). "Cela permet de la congeler et de la commercialiser peut-être après fumaison. Ce serait un marché de niche mais on peut penser que les touristes seraient ravis de revenir de La Réunion en ayant goûté du requin", indique-t-il. Un travail est en cours pour un test avec des résultats plus rapides.



Fin de la pêche des requins tigres inférieur à 2,5m



Au prochain Conseil d’administration sera proposé l'arrêt des prélèvements des requins tigres inférieurs à 2m ou 2,5m, ceux-ci "ne représentant pas de danger pour l’homme", indique Olivier Tainturier. "C’est le bouledogue qui nous intéresse, c’est celui-ci qui est responsable de la quasi-totalité des attaques mortelles. Les requins tigres resteront marqués pour faire avancer la connaissance scientifique". Et d’ajouter : "Il ne faut pas s’interdire d’aller pêcher en zone de protection renforcée de Boucan Canot selon des modalités garantissant un taux de survie des prises accessoires égal à 100%".



"Culture requin"



"Il faut faire partager une culture requin", estime le sous-préfet, pour qui la crise requin a fait place à "une logique de maîtrise des risques" . Dans cette optique, une mallette pédagogique à destination des élèves est en cours d'élaboration. Le CSR mise également sur des actions de communication envers le grand public.







Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité