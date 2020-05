Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Vente de Vindémia à GBH : Didier ROBERT interpelle le Ministre de l’Economie et des finances ​Didier ROBERT demande à Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances d’exercer son droit d’évocation afin de surseoir à la décision rendue par l’Autorité de la Concurrence autorisant la vente de Vindémia au Groupe Bernard Hayot.



En demandant au Ministre de l’Economie d’exercer ce droit d’évocation dans le délai de cinq jours autorisé par les dispositions de l’article L430-7-1 du Code de Commerce, le Président de Région souhaite un examen davantage approfondi des conséquences que pourrait avoir cette transaction sur le pouvoir d’achat de l’ensemble des Réunionnais : « le destin économique de La Réunion ne peut se décider dans la précipitation. Un examen exhaustif des options possibles me paraît nécessaire ».



Didier ROBERT précise également, qu’il se fait écho des inquiétudes d’une grande partie du monde économique, également des parlementaires qui se sont exprimés suite à cet avis rendu : « Mon objectif aujourd’hui comme hier, a toujours été de veiller au développement harmonieux de notre territoire, dans le respect de ses valeurs et de ses spécificités. Je me suis toujours élevé avec force contre toute forme de monopole à La Réunion. Je me bats avec détermination pour accompagner et défendre nos entreprises dans un environnement difficile encore plus exacerbé depuis le début de la crise sanitaire du Covid 19 ».





