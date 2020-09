A la Une . Vente d'alcool sans autorisation : 550 canettes et bouteilles de bières saisies à St-Louis

Plus de 500 canettes et bouteilles de bières ont été saisies par les forces de l'ordre lors d'un contrôle de commerces et débits de boissons réalisé ce mercredi. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 08:07 | Lu 812 fois

Lors d'un contrôle de commerces et débits de boissons réalisé ce mercredi sur la commune de Saint-Louis, les gendarmes ont découvert un établissement se livrant à la vente de boisson alcoolisée sans aucune autorisation.



Près de 550 canettes et bouteilles de bière destinées à la vente à emporter ont été saisies. Une procédure judiciaire est en cours.

"La consommation excessive d'alcool est à l'origine de nombreux faits délictuels sur le département et la vente de boisson alcoolisé est soumise à une réglementation stricte", réagit la gendarmerie.

D'autres contrôles de ce type seront effectués.