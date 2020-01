A la Une . Vente d'alcool à emporter : La mesure est entrée en vigueur





La mesure préfectorale de l'interdiction de vente d'alcool est entrée en vigueur depuis ce mercredi, premier jour de l'année 2020.Aucune vente d'alcool à emporter n'est autorisée à partir de 21h et jusqu'à 6h du matin. Les grandes surfaces ne sont donc pas concernées. Horaires de fermeture oblige, les petits magasins sont davantage touchés ou encore les stations-service.Le nouveau cadre réglementaire a été présenté le 18 décembre 2019 . Hormis la réglementation sur l'horaire de vente, deux autres mesures phares ont été prises : la mise en place d'une charte de prévention pour les débitants de boissons, et les périmètres de protection sont renforcés.Il est désormais interdit de consommer de l'alcool à moins de 100 mètres de certains établissements et aux professionnels d'installer des panneaux publicitaires à moins de 200 mètres d'une structure éducative, sportive, de formation ou de loisirs en faveur de la jeunesse.Parallèlement, des courriers de rappels de la règlementation sur la loi Evin ont été transmis aux divers acteurs concernés (magazines, grande distribution, stations-services, alcooliers, etc). Le préfet rappelle que la priorité sera donnée aux contrôles effectués auprès des grandes enseignes.Pour rappel, à La Réunion, il y a deux fois plus de décès liés à l'alcool qu'en métropole. Au 31 octobre 2018, sur 114 216 contrôles réalisés par les forces de l'ordre, 3293 s'étaient révélés positifs (3%).







