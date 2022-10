Revenir à la Rubrique CIREST Vente aux enchères publiques sous pli fermé



Type de véhicule Prix unitaire de départ PEUGEOT MASTER 500 euros PEUGEOT CABSTAR 500 euros RENAULT KANGOO 500 euros IVECO A50C17 7 500 euros

Pour visualiser/télécharger la fiche technique des véhicules, cliquez sur le type de véhicule.





Délai et date limite de remise des offres

La vente débutera le mardi 25 octobre 2022 et se terminera le mardi 8 novembre 2022 à 12H00.





Conditions de ventes

Vente réservée aux professionnels.

Visite possible sur RDV, contacter Mme Béatrice ÉLISABETH, Responsable du pôle Parc Auto, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous :

Tél : 0262 94 70 45

email : b.elisabeth@cirest.fr



Les propositions financières doivent impérativement être remises sous pli cacheté, au plus tard le 8 novembre 2022, à 12H00, à l’adresse suivante :

CIREST

28, rue des Tamarins – BP 124

97470 Saint-Benoît

Le pli portera les mentions suivantes :

Offre pour la vente aux enchères des véhicules de la CIREST



Le paiement se fera soit par virement bancaire ou soit par chèque par voie postale adressé à la Trésorerie Saint-Benoît au 3 rue Raymond Barre 97470 Saint-Benoît en joignant une copie du bon de retrait remis par la CIREST.

Le retrait des véhicules est à la charge de l’acheteur après paiement selon les modalités précitées, et sur présentation du bon de retrait apposé du cachet de la Trésorerie.



Le Président

