Revenir à la Rubrique CIREST Vente aux enchères publiques sous pli fermé

La CIREST met en vente aux enchères publiques sous pli fermé 9 conteneurs métalliques comme suit :

Délai et date limite de remise des offres

La vente débutera le mardi 23 août 2022 et se terminera le mardi 30 août 2022 à 12H00.



Conditions de ventes



Visite possible sur RDV sur le site de Benne Bourbon, sis 229 RN2 – 97470 Saint-Benoît : contacter Mme Laureen ITEMA, Cheffe du pôle déchèterie de la CIREST, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous :



tél : 0262 94 70 11

GSM : 0693 99 17 13

email : l.itema@cirest.fr



Les propositions financières doivent impérativement être remises sous pli cacheté, au plus tard le mardi 30 août 2022, à 12H00 , à l’adresse suivante :



CIREST

28, rue des Tamarins – BP 124

97470 Saint-Benoît



Le pli portera les mentions suivantes :



Offre pour la vente aux enchères des conteneurs métalliques de la CIREST



Le paiement se fera soit par virement bancaire ou soit par chèque par voie postale adressé à la Trésorerie St Benoît au 3 rue Raymond Barre 97470 Saint-Benoît en joignant une copie du bon de retrait remis par la CIREST.



Le retrait des conteneurs est à la charge de l’acheteur après paiement selon les modalités précitées, et sur présentation du bon de retrait apposé du cachet de la Trésorerie.







