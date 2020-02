A la Une ... Vent soutenu sur les Mascareignes circulant entre l'anticyclone au Sud et la zone perturbée 90S au Nord-Est

Prévisions pour le mardi 04 Février L'effet combiné de l'anticyclone au Sud de nos régions et de la zone perturbée 90S loin au Nord-Est de Rodrigues provoque un temps venteux sur la Réunion et les Mascareignes.



➡️ En ce début de matinée quelques nuages se perdent vers Sainte Rose et sur les pentes du volcan. Ceci mentionné le risque pluvieux est faible et le soleil matinal donne. Les thermomètres ont commencé leur irrésistible ascension après 6h.



En cours de matinée le blanc et le gris s'affichent de plus en plus au dessus des pentes. D'ailleurs en fin de matinée quelques ondées sont possibles dans les hauts du Nord-Ouest.



➡️ Cet après-midi les averses parfois localement modérées peuvent cibler la Grande Chaloupe, les hauts de la Possession et du Port ou encore ceux de Saint Paul.

Dans l'intérieur et les cirques les éclaircies sont contrariées ou au mieux cohabitent vers Cilaos par exemple.

Sur les plages de l'Ouest et du Sud-Ouest mais aussi sur le littoral Nord-Est les éclaircies dominent toujours.



🎏 Le vent atteint un maximum sur la zone Pierrefonds/Étang Salé/Saint Leu et entre Sainte Suzanne et Saint Denis. Les rafales maximales sont proches de 60km/h sur le Nord et peuvent encore dépasser 70km/h sur le Sud.

Le volcan, les plaines, Cilaos, le Maïdo et les sommets sont aussi ventilés mais à des vitesses généralement inférieures.



🌊 La mer est agitée à forte. Seules les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest sont abrîtés.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales , parfois légèrement supérieures sur le littoral Ouest et Nord. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h03 le 05 -- Coucher du soleil : 19h00 le 04



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1013.5 hectoPascals.

Températures sous abri relevées à 5heures ce matin dans les stations de METEO FRANCE: comme anticipé la nuit a été douce et même encore plus douce que prévu sur le littoral Nord.

L'effet combiné de l'anticyclone au Sud de nos régions et de la zone perturbée 90S loin au Nord-Est de Rodrigues provoque un temps venteux sur les Mascareignes. Ce vent est même localement accéléré sur les îles comme sur le Sud-Ouest et le Nord de la Réunion. Le contraste est saisissant avec le Canal de Mozambique à l'Ouest de Mada: les vents y sont généralement faibles actuellement.



Analyse de la situation de surface ce matin: venteux sur les Mascareignes.



Tendances générales pour le mercredi 05 et le jeudi 06 Février Venteux mercredi même sur les plages de l'Ouest et plus humide jeudi alors que l'alizé ralentit graduellement.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales dans l'ensemble.





