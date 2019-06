A la Une . Vent quasi général sur la côte et fraîcheur dans les hauts mais moins humide sur l'est Les sorties en haute mer sont déconseillées

2019 JUIN 04 06H15 REUNION



Bonjour la Réunion!



Photo satellite de 7h15. Des nuages poussés par les alizés circulent au large des côtes est réunionnaises. Des nuages sont accrochés aux pentes du volcan.



REMARQUES GENERALES: difficile encore d'échapper aux rafales de vent ce Mardi. Seule la région allant de Boucan à la Possession en passant par le Port sera abritée. Ailleurs les rafales resteront vigoureuses n'atteignant probablement plus les valeurs d'hier mais encore 70 voire 75km/h en rafales sur le nord-est ou le sud-ouest de l'île.

A 6heures ce matin les stations Météo France(MF) de Piton Sainte Rose et de Pierrefonds rapportent des rafales de 63 et 68km/h respectivement.



La haute mer reste houleuse et les sorties sont déconseillées.



Des nuages accompagnés de quelques averses arrivent du large ce matin et touchent les régions du sud sauvage, l'est et peuvent remonter temporairement jusqu'à Sainte Marie. Ces averses sont faibles et les éclaircies gagnent du terrain en matinée excepté peut-être du côté de Saint Philippe/Sainte Rose et la région du volcan ou les conditions resteront variables au mieux.



Sur une large moitié ouest le ciel est dégagé. Temps clair ce matin au Maïdo mais il fait froid : la station MF rapporte 3.9° à 6heures.



Cet après midi les développements nuageux sont plus conséquents sur les hauteurs de la moitié nord-ouest . Quelques averses sont possibles. Les éclaircies dominent sur le littoral en général à l'exception du nord ou les nuages peuvent déborder en fin de journée et de la région comprise entre Saint Philippe et Sainte Rose toujours plus exposée aux entrées maritimes et ou les nuages s'accrochent aux pentes du volcan.



Température du lagon: autour de 26° celsius



Mercredi les vents tournent à l'est sud-est . Les plages de l'ouest sont enfin abritées par le relief.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE: le vent renforcera la sensation de fraîcheur notamment dans les hauts et ce malgré l'humidité prévue en baisse aujourd'hui par rapport à hier.



SAINT DENIS: Maximum de 26/27° celsius



LE PORT : Maximum de 28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26/27° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26/27° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 24° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26/27° celsius



VOLCAN: Maximum de 14° celsius



MAIDO: Maximum de 15° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° celsius



CILAOS: Maximum de 21° celsius



SALAZIE: Maximum de 20° celsius





Je vous souhaite une excellente journée de Mardi.



Cheers,

PATRICK HOAREAU Lu 415 fois





