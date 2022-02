A la Une . Vent, pluie, houle : La Réunion déjà sous l'influence de Batsirai

La pluie est déjà au rendez vous ce matin sur large moitié Sud de l'île, avec du vent présent sur les hauteurs exposées avec des rafales de 100 km/h observées sur le Volcan et 70 à 80km/h sur le littoral Ouest et Est. L'influence de l'approche de Batsirai se fera graduellement sentir au fil de la journée, avec un renforcement progressif du vent de sud-est, avec des rafales voisines de 100 km/h sur littoral Nord, Est, et Sud-Ouest et Ouest dans l'après-midi. Pour rappel La Réunion est en alerte orange en raison de l'approche de ce cyclone tropical intense. Par N.P - Publié le Mercredi 2 Février 2022 à 06:12

Le bulletin de Météo France Réunion :



Le cyclone Batsirai continue sa progression. Aussi, notre département est de plus en plus soumis a son influence.



La pluie est déjà au rendez vous ce matin sur large moitié Sud de l'île, le vent est également présents sur les hauteurs exposées avec des rafales de 100 km/h observées sur le Volcan et 70 à 80km/h sur le littoral Ouest et Est.



L'influence de l'approche de Batsirai commence graduellement se faire sentir au fil de la journée, avec un renforcement progressif du vent de sud-est, rafales voisines de 100 km/h sur littoral Nord, Est, et Sud-Ouest et Ouest dans l'après-midi.



Les pluies s'installeront de manière plus significative sur le massif du volcan et finiront par intéresser l'ensemble de l'île.



Le temps ira en se dégradant encore plus franchement en fin de journée et durant la nuit de mercredi à jeudi.



La mer devient très forte à grosse au vent. La houle de secteur Est puis de Nord Est atteint 3.5 à 4 mètres, impactant la route du littorale en cours d’après-midi.



Compte tenu de la marge d'incertitude sur la prévision de trajectoire de "Batsirai", et de sa dangerosité potentielle, la prudence s'impose. Il est fortement recommandé de se tenir au courant de l'évolution de la situation et de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour se préparer à l'arrivée de ce cyclone.

--

Cyclone Batsirai : La Réunion est en alerte orange Le cyclone Batsirai continue sa progression. Aussi, notre département est de plus en plus soumis a son influence.La pluie est déjà au rendez vous ce matin sur large moitié Sud de l'île, le vent est également présents sur les hauteurs exposées avec des rafales de 100 km/h observées sur le Volcan et 70 à 80km/h sur le littoral Ouest et Est.L'influence de l'approche de Batsirai commence graduellement se faire sentir au fil de la journée, avec un renforcement progressif du vent de sud-est, rafales voisines de 100 km/h sur littoral Nord, Est, et Sud-Ouest et Ouest dans l'après-midi.Les pluies s'installeront de manière plus significative sur le massif du volcan et finiront par intéresser l'ensemble de l'île.Le temps ira en se dégradant encore plus franchement en fin de journée et durant la nuit de mercredi à jeudi.La mer devient très forte à grosse au vent. La houle de secteur Est puis de Nord Est atteint 3.5 à 4 mètres, impactant la route du littorale en cours d’après-midi.Compte tenu de la marge d'incertitude sur la prévision de trajectoire de "Batsirai", et de sa dangerosité potentielle, la prudence s'impose. Il est fortement recommandé de se tenir au courant de l'évolution de la situation et de prendre toutes les mesures préventives nécessaires pour se préparer à l'arrivée de ce cyclone.--

Téléchargez Weza sur iOS et Android