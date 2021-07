A la Une . Vent et pluie pour les prochains jours

Météo France fait le point sur les conditions climatiques durant cet hiver austral et notamment pour les jours qui viennent. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 18:38

Une situation classique d'hiver austral

La Réunion a continué à surfer sur la bordure nord de l'anticyclone des Mascareignes. Les alizés chargés en humidité a déposé quelques millimètres de précipitation, principalement sur les versants Est, les contreforts du volcan, mais aussi sur les hauteurs de Sainte-Suzanne et des hauts du Nord-est.



Ce régime dit "advectif" perdurera au cours des prochains jours, en raison de la configuration particulière du bassin, propice aux advections de poches chaudes et humides dans le flux des alizés.

Le vent a bien soufflé également principalement le long des côtes.

La palme revient du côté de Saint-Pierre et de Gillot, pour des pointes relevées respectivement à 66 et 63 km/h (cf. image ci-dessous). Les rafales seront encore présentes au cours des deux prochains jours. Plus d'informations ici: http://www.meteofrance.re/previsions-meteo-reunion/bulletin

Téléchargez Weza sur iOS et Android