A la Une .. Vent de fraîcheur, Tias & sa bande déferlent sur le Palaxa le 10 février !

À l'occasion de la sortie officielle de son dernier album "Un rêve un monde", Tias vous concocte une soirée événement le samedi 10 février.



L'artiste aime partager avec son public une culture musicale de son temps, sans frontière : de la pop poétique teintée de Maloya. Auteur, compositeur & interprète, il manie les mots, tantôt en créole, tantôt en français, pour porter ses messages empreints de valeurs et d'émotions.



Pour la première fois en live, Tias jouera son nouvel album "Un rêve, un monde" dans son intégralité en compagnie de ses invités : Samé, Elica, Emma Shaka, Mickaël Pouvin, Nicole Dambreville et des musiciens Patrice Gence, Hubert Marcelin & Aniel David.



Yaelle Trules assure la direction artistique de cette soirée qui vous réserve plus d'une surprise. Bonheurs et bonne humeur garantis comme on peut le voir dans cette vidéo !

Entre autres (re)découvertes samedi prochain au Palaxa, vous aurez l'occasion d'entendre des duos inédits, quelques morceaux du premier album "Aster nou l'est la" et des reprises.



Découvrez un extrait de "Freedom (George Michael)", chantée par Mickael Pouvin et Tias, accompagnés des musiciens Patrice Gence, Hubert Marcelin & Aniel David en répétition à TiasStudio.





Vous l'avez compris, cette soirée sera unique et assez exceptionnelle. Si vous n'avez pas eu l'occasion de retirer vos places à La Cité des Arts, vous aurez peut-être de la chance dans les réseaux Renault, Fnac & Madora. Les partenaires de l'artiste offrent quelques places à leurs clients mélomanes...





