Vénézuela: Nicolas Maduro réélu jusqu'en 2025, l'opposition rejette les résultats

Le président vénézuélien sortant, Nicolas Maduro, a été réélu hier lors de la présidentielle avec 67,7% des voix, devant son adversaire Henri Falcon (21,2%). Ce dernier a déclaré peu avant les résultats que le scrutin, marqué par une faible participation (46%), était illégitime.



"Jamais auparavant un candidat présidentiel n'avait gagné avec 68% des voix du peuple, et jamais auparavant il n'avait 47 points d'avance sur le second candidat", a déclaré Nicolas Maduro devant le palais présidentiel, juste après les résultats.



Henri Falcon, lui, accuse pour sa part l'actuel gouvernement de "pressions" sur les électeurs. Il pointe notamment les fameux "points rouges", des tentes installées à proximité des centres de vote. Des stands où, comme l'explique Le Monde, les Vénézuéliens étaient invités à scanner des "cartes de la patrie" délivrées par le gouvernement afin de recevoir de l'eau et de la nourriture.



La réélection de Nicolas Maduro risque d'alourdir les sanctions internationales envers le pays, dont le PIB a fondu de près de 45% en cinq ans en raison de l'effondrement du cours du brut, pour une inflation de 13 800%.