Venez vite reboiser la plage de l’Hermitage !

Planter des arbres sur la plage de l’Hermitage dans le cadre du projet « Nout plage i refé ». Voici le principal but des ateliers pour tous les publics destinés à reboiser le site. Ces plantations se tiendront tout au long du mois de septembre. Le premier d’entre eux se déroulera ce mercredi 5 septembre. Dépêchez-vous de vous inscrire !



Attention, les inscriptions s’effectuent par mail afin de participer (objectif4000arbres.hermitage@mairie-saintpaul.fr). Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, composez le 02 62 34 58 64. Ces ateliers aux places limitées visent à sensibiliser les Saint-Paulois mais aussi les Réunionnais au reboisement de la plage et à la protection du littoral. Et ce afin de lutter contre l’érosion et l’ensablement du site de l’Hermitage-les-Bains.



Ces ateliers se dérouleront :



– Les mercredis 5, 12 et 19 Septembre, de 14 heures à 17 heures, au poste des Maîtres nageurs sauveteurs (MNS) de la Passe de l’Hermitage.



– Le samedi 8 et le dimanche 16 Septembre, de 9 heures à 12 heures, au poste MNS de l’Hermitage (derrière le camping et l’hôtel Le Récif).



Le matériel de plantation sera fourni aux participants. Ils doivent cependant prévoir de quoi se protéger du soleil. De l’eau et des casquettes par exemple. Ce projet d’aménagement vise l’objectif 4 000 arbres. Il s’inscrit dans le cadre du programme de revégétalisation et de restauration du site situé en bord de mer.