Venez planter des arbres à l’Hermitage !

Ces ateliers se déroulent dans le cadre du projet de restauration et de valorisation de la frange littorale boisée de l’Hermitage, baptisé « Nout plage i refé ». Ils visent un objectif : celui de sensibiliser et d’associer le grand public à la revégétalisation de la plage.Ces ateliers comprennent des activités d’information et de sensibilisation sur le fonctionnement de la plage, les effets de l’érosion, la préservation du patrimoine marin et la gestion raisonnée de la plage, ainsi que des activités de plantation d’arbres et d’espèces végétales contribuant à la lutte contre le phénomène d’érosion de la plage.Le matériel de plantation est fourni. Les participants doivent cependant penser à prévoir leur équipement contre le soleil (casquette, T-shirt…) et de l’eau en bouteille. Ces ateliers restent ouverts à tous, mais le nombre de places est limité (20 personnes maximum par atelier).Les inscriptions se déroulent par mail (objectif4000arbres.hermitage@mairie-saintpaul.fr). Pour toutes informations ou renseignements, vous pouvez contacter le 02 62 34 58 64.Ces ateliers auront lieu selon le planning suivant :– les mercredis 5, 12 et 19 septembre de 14 heures à 17 heures au poste MNS de la Passe de l’Hermitage– le samedi 8 et le dimanche 16 septembre de 9 heures à 12 heures au poste MNS du Village de l’Hermitage, derrière le camping et l’hôtel Le Récif