Venez participez aux festivités du Nouvel An Chinois ! Le Nouvel An Chinois placé sous le signe du lapin d'eau retrouve une ampleur particulière à Saint-Paul, Ville d'Art et d'Histoire. Les festivités se tiennent cette année dans un format normal.

Il s’agit d’un moment précieux, fédérateur et convivial sur le territoire. Un vecteur d’unité souligné par le Vice-Consul Général de Chine à La Réunion, TIAN Ye, présent à la conférence de presse de présentation de cet événement organisé à la Maison SERVEAUX ce mercredi 25 janvier 2023. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, accueille cet invité prestigieux avec la première Adjointe déléguée aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, et le Président de l’Amicale de l’École Franco-Chinoise (AEFC), Michel YOU-SEEN.



L’AEFC en partenariat avec la commune propose un programme riche, ambitieux et diversifié pour cette manifestation soutenue par la Fédération des Associations Chinoises (FAC).

La programmation complète Ce Nouvel An Chinois renforce notre identité commune, véritable socle de notre vivre-ensemble comme le souligne le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN. Il salue la présence de Monsieur le Vice-Consul général de Chine à La Réunion, TIAN Ye, et de Madame l’Attachée consulaire, CHEN Yin. Leur venue témoigne de la solide amitié qui unit notre Ville d’Art et d’Histoire à la Chine.

« Nous restons fidèles à notre Histoire. C’est le sens de toutes les manifestations, à l’image du Nouvel An Chinois, que la Municipalité soutient avec constance. Nous restons fidèles à notre passé : celui de Ville première à La Réunion. Nous portons haut, partou toultan, et avec fierté ce patrimoine culturel », détaille le premier magistrat.

Ce Nouvel An Chinois se tient aussi en cette année de célébration du 360ème anniversaire du Peuplement de La Réunion. Cette Histoire nous appartient à tous mais elle prend une résonance un peu plus forte qu’ailleurs à Saint-Paul. Saint-Paul, Ville du peuplement de La Réunion, œuvre constamment pour faire découvrir la culture de toutes les composantes ethniques de notre île.

Une programmation également saluée par le Président de l’AEFC, Michel YOU-SEEN. Cette nouvelle année du lapin d’eau, il la présente comme celle de l’amélioration et de l’espoir.

« Je salue les moyens déployés par la Mairie pour cette manifestation historique proposée depuis une vingtaine d’année. Merci au Consulat de Chine pour les photos des expositions éditées et imprimées à La Réunion », explique-t-il.

Le Nouvel An Chinois rayonnera sur le territoire

Cette manifestation populaire rayonnera en effet dans les Bassins de vie de la commune. Ainsi, le réseau de lecture publique organise ce 25 janvier différents ateliers (origami, calligraphie, création de bijoux, boulier chinois, mah jong, fabrication de lapin en papier,…). Des activités mises en place dans les médiathèques et les bibliothèques.

Dans le cadre de ce Nouvel An Chinois, la projection gratuite du film, intitulé « Les engagés chinois à l’île de La Réunion : le bruit et la fureur dans les plantations », se déroulera le jeudi 26 janvier 2023 à 18 heures dans la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.

La sinologue, Edith WONG-HEE-KAM, et le président de la Fédération des associations chinoises, Daniel THIAW-WING-KAI, seront présents pour apporter leur éclairage à l’issue de la projection. Plus de renseignements au 02 62 34 49 20

Un spectacle accessible au public à la Maison Gran Kour Un autre temps fort sera le spectacle et de danses traditionnelles chinoises et d’arts martiaux prévu ce samedi 28 janvier à partir de 19h30 à la Maison Gran Kour, également appelée Maison Franco-Chinoise. L’entrée reste libre et gratuite.

C’est un moment très populaire et très attendu par la population mais aussi par les habitants des autres villes réunionnaises. Ce spectacle participe au rayonnement de la Ville. Un village aux couleurs de la Chine s’installera à Gran Kour, de 10 heures à 22 heures.

C’est donc l’occasion de venir découvrir notre belle Ville et de vous initier à la calligraphie, à l’origami, à la médecine chinoise et au massage. Cette attractivité générée par le Nouvel An Chinois se traduira aussi dans les rues du centre-ville de Saint-Paul ce samedi 28 Janvier, de 13 à 17 heures.

La danse des lions et des dragons en centre-ville L’hyper-centre retrouvera une ambiance particulière grâce aux danses des lions et des dragons. Les spectateurs présents profiteront du centre-ville de Saint-Paul.

Enfin jusqu’au 3 février, la Maison SERVEAUX, située sur la Chaussée Royale accueillera une exposition libre et gratuite sur la Chine du littoral.

Toujours jusqu’au 3 février, une seconde exposition sur la Chine intérieure sera accessible à la médiathèque Leconte-de-LISLE. Vous savez ce qui vous reste à faire : venez toutes et tous pour faire rayonner ce Nouvel An Chinois sur l’ensemble du territoire.

