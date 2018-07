Venez participer aux ateliers de plantation sur les plages de pontes de tortues marines

Venez participer aux ateliers de plantation et de production sur les plages de pontes de tortues marines à la Réunion.

L’objectif est de recréer un habitat favorable aux pontes de tortues marines et préserver notre littoral.



Les espèces à planter sont : Patate à durand, liane cochon, veloutier, manioc marron, mahot bord de mer, porcher, et latanier rouge.



- Matériel de plantation fourni par le CEDTM

- Pensez à vous protéger du soleil ! (crème, casquette, chaussures fermées, eau)