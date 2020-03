Venez créer votre capteur de rêve !

Venez créer votre propre capteur de rêve ce samedi 14 mars de 9h à 12h à la Maison Serveaux sur les conseils de l’association Brin de Bambou.



Chaque participant fabrique son propre porte-bonheur (symbole des indiens d’Amérique) à partir de matières issues de la nature réunionnaise : bois de goyavier, paille, gousse, graine, plume… un atelier manuel plein de couleurs et de sens : tisser une toile bienveillante et honorer notre terre et particulièrement ses savanes!



Cet atelier est animé par Coline Gagneret. Il est limité à 13 participants, les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.



Les inscriptions aux ateliers se font par le biais des médiatrices de l’exposition, Mme Grondin et Mme Alberto à l’adresse suivante : patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr ou par téléphone au 0262 45 90 32/0692 61 35 23.