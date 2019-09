Venez créer votre arbre généalogique

Les ateliers de généalogie proposés par la ville de Saint-Paul changent de lieu. Les prochains se tiendront les mercredis 11 et 25 septembre 2019 à la Grande Fontaine.



Rendez-vous fixé au bureau “Ville Art et d’Histoire” situé à la salle polyvalente de Grande Fontaine, de 13 à 16 heures. Avant, ils avaient lieu à la Maison Serveaux.



Ces permanences ouvertes à tous, animées par les membres du Cercle généalogique de Bourbon, se déroulent tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis tous les mois.



Vous pourrez ainsi créer votre arbre généalogique à partir de votre livret de famille. Il suffit juste de l’amener.



Renseignements et réservation obligatoire au 02 62 34 49 20 ou à l’adresse suivante (patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr).