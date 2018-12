Venez célébrer le 20 décembre à Saint-Paul !

Venez célébrer la fête de la Liberté ce jeudi 20 décembre sur la place du débarcadère. Au programme : des animations, Kours Goni, danse, Moringue, Festifood, visite, exposition marronnage… L’ensemble sur fond de Maloya !

Au Jardin de la liberté : venez visiter la stèle d’Elie !

Pour la symbolique, une marche de la liberté partira du parking de Cimendef pour se diriger sur la place du Débarcadère à partir de 14h ! Vien à Zot !

À partir de 17h, Gramoun Sello, Ti Loun, René Paul Elleliara, Kénaelle, Pix’L et bien d’autres artistes encore feront vibrer la ville de Saint-Paul !

Les expositions :

“Abolir à La Réunion. L’esclavage à Bourbon/La Réunion : sujet d’histoire, enjeu de mémoire”

À la Maison Serveaux Jusqu’au mois de Mars. Une exposition de Prosper Eve, professeur d’Histoire Moderne à l’Université de La Réunion.

“Sur la route de l’esclave et de l’engagé ” sur la Place du débarcadère. Il s’agit d’une exposition permanente de l’association Historun.

Pour les visites (Stèle d’Élie et Marronnage), merci de réserver au numéro suivant : 0693 04 08 45.

Le Festifood démarrera à midi le 20 décembre avec des restaurateurs déjà sur place.