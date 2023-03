Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Venez assister au spectacle de danse MAGA au Débarcadère Quatre danseurs et un chorégraphe de la compagnie Soul City du danseur, chorégraphe et directeur, Didier BOUTIANA, se produiront ce samedi 18 mars à 18 heures sur la Place du Débarcadère de Saint-Paul. Ce spectacle intitulé « MAGA » s’adresse aux adolescents et aux jeunes adultes.

Venez donc assister gratuitement à ce rendez-vous culturel organisé sur le territoire de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire. Un échange avec le public suivra aussi la représentation. La danse MAGA constitue un outil de médiation. Dans ce cadre, les participants travaillent en ateliers de self-defense et de danse sur leur confiance en soi et leur rapport au corps.

En 10 heures de pratique, une forme chorégraphique est créée à l’aide des danseurs pédagogues de Soul City. La chorégraphie s’inspire de mouvements simples, accessibles de la danse et du self-defense qui seront restitués en première partie de la performance artistique. Danse MAGA est principalement proposé au sein des structures spécialisées dans l’accompagnement des jeunes en difficulté, les quartiers prioritaires ou les établissements scolaires.

Cet outil de médiation contribue pleinement à la construction de l’identité du jeune, de ses valeurs et de son expression personnelle au sein d’un groupe. Découvrir des artistes, une musique, des pratiques parallèles à la danse, se mettre en scène, assister à un spectacle sont autant de chances de rencontrer l’autre et de comprendre le monde dans lequel nous vivons.

Faire vivre la culture au plus près de la population

Ce qui est vrai pour tout un chacun l’est encore plus pour les jeunes éloignés des institutions culturelles, pour qui le besoin est encore plus criant de nourrir de créativité et d’imagination leur quotidien et de développer leur appartenance à une ou plusieurs cultures. Dans cette logique, un atelier de danse se tiendra aussi, de 14 à 16 heures, ce samedi 18 mars à la salle polyvalente de l’Étang Saint-Paul. Un rendez-vous ouvert aux jeunes de 12-25 ans. Vien a zot ! Plus d’informations au 06 92 85 78 91.

Ce spectacle MAGA se déroule également dans le cadre du Guétali. Il s’agit d’un dispositif piloté par le Conseil Régional et par ses partenaires dans le cadre des grands projets culturels réunionnais. L’enjeu est de développer le spectacle vivant. Le Guétali vise également à démocratiser l’accès à l’offre culturelle avec des spectacles de qualité.

Valoriser la création et la production locales correspond aussi aux ambitions très élevées de Saint-Paul en matière culturelle. Faire vivre la culture au plus près de la population des différents Bassins de vie représente un axe prioritaire. Cette orientation forte permet de favoriser une diffusion de qualité et de proximité.









