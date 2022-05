Rubrique sponsorisée Venez assister au concert de solidarité “Unis pour l’Ukraine” au Parc Expobat !

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Jeudi 5 Mai 2022 à 15:34

in de soutenir le peuple Ukrainien le Secours Catholique Caritas France et l’Église 2.0 avec le soutien de la Ville de Saint-Paul présentent le concert de solidarité “Unis pour l’Ukraine”. Présenté et animé par les humoristes Marie-Alice SINAMAN et Brice LIIE, ce concert solidaire se déroulera le samedi 7 mai au Parc Expobat. Au programme de cette soirée, dont l’intégralité du tarif (sauf 1 euros de frais de billeterie) sera reversé au secours catholique Caritas Ukraine, des artistes incontournables de la scène réunionnaise. Mickaël POUVIN, Soan, Missty, Manu KDÉ, Séga’èl, Meddy GERVILLE, Benjam, Léa NOËL, Audrey DARDENNE, Stéphanie THAZAR, Liljooe, Danyel WARO, Baster, MikL, Tine POPPY et Pix’L seront tous présents sur la scène du Parc Expobat pour ce rendez-vous en hommage à l’Ukraine. Une soirée qui promet d’être riche en émotions et en rebondissements avec la participation de Titi, Benji et Mika’H.

Infos et billetterie dans les réseaux Monticket.re

Tarifs de soutien (l’intégralité du tarif sauf 1 euros de frais de billeterie sera reversé au secours catholique Caritas Ukraine) :

– Adulte : 16 euros

– Enfant (6-12 ans) : 11 euros