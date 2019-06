Vendredi venteux et nettement plus ensoleillé que ces derniers jours

https://www.meteo974.re/

Bonjour toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

1:

venteux et nettement plus sec que ces derniers jours.

Ce matin

Cet après-midi

3:

l'alizé repasse une vitesse supérieure aujourd'hui

.

Il n'épargne que les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest qui sont abrités par le relief.

Sinon il est ressenti sur le reste de l'île mais les rafales les plus fortes concernent le littoral entre Pierrefonds et l'Etang Salé avec des vitesses de 70/75km/h probables.

Vers Gillot les rafales peuvent atteindre 60/65km/h.

Rafales également au volcan et sur les sommets.

La haute mer houleuse .

Température du lagon autour de 24.5°.

4:

la nuit prochaine des averses passagères peuvent toucher le littoral Est et la région du volcan.

5:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

douceur perceptible dans les hauts grâce au retour du soleil.

SAINT DENIS:

LE PORT :

SAINT GILLES:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 JUIN 28 05h35Globe Météosat de 5heures. Parfait contraste avec les jours précédents sur la zone des Iles Soeurs où la masse d'air est nettement plus sèche. A.BANKS-la transition aura été très nette. La nuit a été douce et calme sans précipitations significatives en dehors de quelques ondées isolées.quelques nuages traînent dans le ciel ou arrivent du large sur les côtes Est et Nord-EST. Ces derniers ne lâchent que quelques ondées furtives. Les éclaircies sont rapidement majoritaires même au volcan.Sur l'Ouest et le Sud le soleil n'a pas de rival.la couverture nuageuse est modérée dans les hauts et reste peu généreuse en pluie. On peut éventuellement observer des ondées sur les hauteurs du Nord-Ouest .Des entrées maritimes peuvent temporairement mouiller les versants Est du volcan et le littoral entre Saint Philippe et Saint Benoît.Ailleurs sur littoral l'impression de beau temps prévaut.Maximum de 26° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 24° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 13° CelsiusMaximum de 14/15° CelsiusMaximum de 17/18° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusSur ce je vous souhaite une excellente journée!Patrick Hoareau.