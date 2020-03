Vendredi: temps lourd et instable, averses localement orageuses cet après-midi

➡️des paquets pluvieux touchent les régions Est et Nord.Ces averses se poursuivent encore une partie de la matinée avant le retour des éclaircies sur le littoral.Sur la moitié Ouest les conditions sont plus clémentes malgré des nuages d'altitude et quelques bancs de nuages plus bas qui trainent.le gris progresse dans les hauts et l'intérieur et les éclaircies deviennent minoritaires à la mi-journée.➡️le gris devient de plus en plus foncé dans l'intérieur sur les pentes Ouest et Sud où il est synonyme d'averses localement orageuses. Elles progressent aussi vers le littoral.de Nord-Est s'établit en matinée vers la Possession, le Port et au large de la Baie de Saint Paul ainsi que vers Saint Philippe.Le volcan et la Plaine des Cafres sont également ventilés. Sur ces régions les rafales peuvent approcher 60km/h.Sur le reste de l'île les brises dominent.est localement agitée par le vent.La température du lagon est voisine de 28° à 29°.sont souvent supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h17 le 07 --18h41 le 06🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1009.7