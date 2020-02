A la Une ... Vendredi moins humide, températures estivales

Temps moins humide, la masse d'air s'assèche vendredi dans le voisinage immédiat de la Réunion. Prévisions pour la nuit du 05 au 06 Février



➡️ Des nuages téléguidés par les alizés taquinent les régions allant de Saint Philippe à Sainte Marie lâchant des averses sur les flancs du volcan et temporairement sur les pentes de l'Est et du Nord-Est.

Ailleurs le ciel nocturne est souvent peu nuageux et étoilé.



🎏 Le vent reste sensible sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est.



🌊 La mer est agitée à localement forte sauf sur les côtes Nord-Ouest et Ouest où elle est calme.



🌡️ Les températures minimales sont agréables avec 21° à 25° du Sud-Est au Nord-Ouest.

Dans les hauts la fraîcheur est conforme à ce qui est attendu en Février avec des valeurs comprises entre 8 et 13° pour les plus fraîches du volcan à Cilaos en passant par le Maïdo et Bourg Murât.



Prévisions pour le vendredi 07 Février



En début de matinée des nuages titillent les côtes Est et arrosent temporairement les pentes Est du volcan.

Des éclaircies s'installent néanmoins rapidement sur le littoral Nord-Est.

Ailleurs la journée débute sous les meilleurs auspices. Le soleil donne et les thermomètres réagissent rapidement sur l'Ouest et le Nord-Ouest ainsi que localement dans les cirques.



En cours de matinée la couverture nuageuse péi prend position sur les pentes et dans l'intérieur mais elle reste modeste et ne gagne pas beaucoup en extension verticale. Du coup les sommets et les régions touristiques du volcan et du Maïdo jouissent de conditions très clémentes.



➡️ L'après-midi les averses observées de façon isolée dans les hauts sont marginales.

De belles éclaircies résistent sur le littoral sauf vers Sainte Rose.

Les cirques et les sommets conservent un temps lumineux.



🎏 Le vent reste vigoureux en rafales flashant à près de 70km/h sur le Sud entre Saint Joseph et Saint Leu.

Sur le Nord il se modère un peu à l'instar de ce qui est observé au volcan et au sommet de nos belles montagnes.



🌊 La mer est agitée à forte. Seules les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest sont abrîtés.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont souvent légèrement supérieures aux normales sur le littoral Ouest et Nord ainsi que dans l'intérieur. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h05 le 07 -- Coucher du soleil : 18h58 le 07



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1013.0 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 27/28 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 32/33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30/31 Volcan 20 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 27 Salazie 26

Cumuls de pluie dans les stations de Météo France à 16h sur une durée de 24h: après les pluies de ce matin sur l'Est et le Nord-Est on a noté des averses dans l'intérieur cet après-midi. A noter pratiquement 34° sous abri à la Saline à 16heures(MF).



Analyse de la situation de surface cet après-midi: flux toujours plutôt rapide mais moins humide sur la Réunion.

