Météo Vendredi frais et venteux

Les températures restent fraiches alors que l'alizé Sud-Est à Est souffle fort. Par NP - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 06:39

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :



La petite fraîcheur du matin reste d'actualité, il ne fait que 3 degrés avec un vent à 94 km/h en rafales au Pas de Bellecombe-Jacob, 4 degrés au Dimitile et à la Plaine des Chicots, 5 à la Plaine des Cafres, 6 degrés au Maïdo avec 97 km/h de vent !

Le régime d'alizés reste bien installé et va s'orienter progressivement à l'est et va donc rentrer sur la région de Saint-Denis jusque là abritée. Les rafales seront proches de 70 km/h autour de Saint-Pierre, un peu plus de 60 km/h sur le Beau Pays, ça va faiblir sur les points hauts de l'île.

Dans cet alizé soutenu, les contreforts du Volcan sont souvent dans les nuages, le sommet finit également par y être dans l'après-midi après une matinée correcte. Ailleurs, c'est une journée assez classique d'hiver, avec une majorité de soleil en matinée, remise en cause dans la journée par des nuages de pente plus fréquents sur la partie ouest de l'île.

La mer reste globalement mauvaise dans le sud et l'ouest avec des vagues proches de 2 mètres à la côte.