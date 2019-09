Vendredi assez ensoleillé , prévisions finalement assez optimistes pour le weekend

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU JEUDI 19 AU VENDREDI 20:



Le ciel se dégage rapidement en soirée sur la moitié Ouest et un peu plus tard dans la nuit sur le Nord et le Nord-Est .



Les régions du Sud Sauvage et les flancs du volcan peuvent être soumis à des entrées maritimes qui mouillent par places.



Les températures minimales restent relativement fraîches notamment dans les hauts.



Le vent de Sud-Est reste modéré et la mer localement agitée au vent.



PREVISIONS POUR LE VENDREDI 20:



Le littoral du Sud Sauvage reste exposé à quelques averses en début de matinée. Ces averses peuvent temporairement remonter vers Sainte Rose.



Ailleurs la matinée débute sous de bons auspices avec un soleil généreux qui fait rapidement réagir le thermomètre dans les hauts et notamment au volcan et au Maïdo.



En cours de matinée la couverture péi tisse sa toile sur les pentes mais elle n'a souvent pas beaucoup d'envergure.

Toutefois les nuages sont plus concentrés sur les pentes du Nord et du Nord-Ouest et s'aventurent même jusqu'au littoral de ces régions l'après midi .

Quelques averses isolées sont possibles.



Les sommets toisent les nuages alors que littoral venté de l'Ouest Sud-Ouest et de l'Est Nord-Est profite de larges éclaircies.



L'alizé de Sud-Est est modéré avec des rafales de 50 à 60km/h principalement sur le Sud-Ouest et le Nord-Est.

Le vent rentre une nouvelle fois sur les plages de l'Ouest dans le courant de la matinée.



Les températures maximales peuvent approcher 29° localement dans l'Ouest.



TENDANCES POUR LE WEEKEND PROCHAIN:



Les dernières analyses et les simulations des modèles les plus fiables sont moins pessimistes pour Samedi.



Les nuages et averses d'un système frontal très atténué pourraient finalement n'intéresser que l'extrême Sud-Est de l'île laissant le reste de notre caillou bénéficier d'un weekend souvent ensoleillé le matin.



Assez nuageux samedi après midi avec des averses sur le Sud-Est et vers le volcan et ailleurs sur les pentes de manière plus isolée.

Les sommets sont accrochés.



Le vent souffle assez fort en rafales sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est.



La mer est agitée et même forte sur le Sud Sauvage.



Dimanche: en dehors du quart Sud-Est exposé aux entrées maritimes porteuses d'averses passagères le reste de l'île est promis à un dimanche plutôt ensoleillé . Les sommets émergent de la couche nuageuse l'après midi.



L'alizé souffle assez fort en rafales surtout vers Saint Pierre et vers Sainte Marie.



La mer est agitée à cause du vent.

2019 SEPTEMBRE 19 17h45Photo satellite de 17h30: le front froid en bas de l'image devrait se morceler et perdre en activité tout en remontant vers les Mascareignes. Les prévisions sont actuellement plus optimistes pour le weekend.