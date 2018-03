Revue de presse Vendredi 31 Juillet A la Une de vos journaux ce matin, l'opération de purge à la Rivière de l'Est : "le barrage a sauté", titre le Journal de L'Ile et la transformation prochaine du Zoo du Chaudron en ferme pédagogique : "Huit clos au Zoo".

Impossible également de ne pas réagir face à ce titre du Quotidien : "Grippe A , le premier mort en France", une conséquence majeure en terme de santé publique.

JUSTICE



Le jeune meurtrier présumé Nicolas Calpétard "déféré ce matin" au palais de justice de Saint-Pierre, titre le Quotidien en page 4. Le jeune homme avait violemment assassiné son ex-compagne hier matin à Petite-île. La jeune Elodie Boudia avait 19 ans, elle laisse derrière elle deux enfants.

Vos journaux de ce matin publient les photos d'Elodie Boudia et Nicolas Calpétard. En page 4 du JIR et du Quotidien.



De nombreuses condamnations dans vos journaux. Le Quotidien réserve les pages 5 et 6 de son journal aux affaires de justice. Comparutions, condamnations, sursis, la vie judiciaire semble bien remplie à en croire le JIR qui y consacre ses pages 4 à 10.



POLITIQUE



L'assemblée plénière qui s'est tenue hier au palais de la Source a réuni à la même table Nassimah Dindar et Paul Vergès. Beaucoup d'événements se sont greffés sur cette réunion. Le Journal de L'Ile en page 12 expose le point de vue du mouvement Objectif Réunion qui est catégoriquement contre l'assemblée unique. La situation des assistantes d'éducations également alimente cette page 12 du JIR. Elles "ont profité de cette réunion inédite pour demander aux présidents des deux collectivités de soutenir leur cause", légende de la photo du JIR .



Toujours dans le JIR à la page suivante, page 13, le Journal de L'Ile titre "Bénéficiaires du RSTA : manifestez-vous". La sécurité sociale avait identifié 115 000 bénéficiaires du Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité. Or aujourd'hui, le RSTA n'a été versé qu'a "5000 réunionnais le 23 juillet" dernier écrit le Journal de L'Ile. Les bénéficiaires potentiels doivent se dépêcher car " a u delà du 31 août, les droits pour le premier trimestre seront perdus" souligne le Quotidien en page 13 également.



ECONOMIE



Les hôtels Réunionnais en perte de popularité : "un mois de mai morose pour un secteur déjà fortement touché" rapporte le Quotidien . 17% de fréquentations en moins "des structures hôtelières classées par rapport à l'année précédente". Ce sont les dernières données de l'INSEE. Les détails en page 10 du Quotidien.



SOCIETE



On en parlait, c'est à la Une du JIR : "le lâcher d'eau exceptionnel" qui s'est déroulé hier à la Rivière de l'Est. L'"ouverture d'une brèche dans le barrage naturel " a enchanté les agents EDF qui travaillaient sur place. Selon le titre du Quotidien, "le courant passe". Cette opération s'"est soldée par un succès" cite le JIR. A lire et découvrir en page 8 et 9 du Quotidien et 14 du JIR.



Au Tampon le projet de téléphérique relancé. Didier Robert le maire de la ville a bien l'intention de remettre ce projet sur le tapis en y allant doucement mais sûrement. "En attendant le Département va investir dans l'amélioration du sentier et la commune réhabiliter les chemins du village". A lire en page 21 du Quotidien.



Bonne Journée. Vendredi 31 Juillet.mp3 (3.96 Mo)



Vendredi 31 Juillet.mp3 Charlotte de Naujac Lu 986 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018