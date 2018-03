Revue de presse Vendredi 30 Août 2013











Le Jir fait sa Une ce vendredi sur cet accident spectaculaire survenu hier, à Sainte-Marie. Un accident dont nous parlent également le Quotidien et Zinfos974. Un père de famille de 36 ans a été heurté par un tracteur alors qu'il était au volant de sa 306. La voiture a été complètement broyée par le poids-lourd. Faride Mounoussamy est un miraculé. Il s'en sort avec des blessures légères.













Le Quotidien fait quant à lui sa Une sur la filière de traitement des déchets du "froid". Une filière engorgée, nous dit le journal. Sur 1.240 tonnes collectées l'année dernière, 700 seulement ont été exportées. En raison d'une réglementation stricte, l'exportation des réfrigérateurs et autres déchets dits "froids", classés dangereux, pose de nombreuses contraintes. Le Quotidien propose une visite au "cimetière" des frigos.













FAITS DIVERS



Les deux journaux reviennent sur le procès de Joseph H. L'automobiliste était jugé hier pour avoir mortellement fauché un cycliste, en janvier 2012 à Saint-Philippe, dans le secteur de Basse-Vallée. L'homme a reconnu avoir eu un malaise alors qu'il était au volant. Il était sous traitement médicamenteux au moment de l'accident. L'automobiliste risque 8 mois de prison avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré. Il sera rendu le 12 septembre.



__________





Le Quotidien nous parle de l'affaire du meurtre d'Olivier Ferrère, tué par son père le 1er novembre 2012 aux Avirons. L'instruction s'est terminée fin juillet. Selon l'expertise d'un psychiatre, Raoul Ferrère souffrait d'une altération du discernement et du contrôle lorsqu'il a tiré le coup de feu mortel dans le dos de son fils. Le père devra répondre du meurtre aux Assises, probablement l'année prochaine.



______________________________

ÉCONOMIE

L'ensemble de la presse revient sur l'évolution du prix des carburants le 1er septembre. La forte progression de l'euro par rapport au dollar a permis d'accentuer la baisse du super, de stabiliser le gazole et de modérer l'augmentation du gaz. Le super baisse de 7 centimes. Le prix du gazole ne bouge pas et la bouteille de gaz augmente de 5 centimes. Avec la situation en Syrie, la tendance s'annonce toutefois moins bonne pour le mois d'octobre.



__________





" Pardon! Ne retrouve pas la banane ", titre le Quotidien. " Affaire de la banane : Pardon! Débouté ", titre de son côté le Jir. La marque réunionnaise ne pourra plus utiliser la banane inspirée de celle d'Andy Warhol sur ses produits. Le fruit est la source du litige entre l'entreprise et un graphiste indépendant qui affirme avoir créé le visuel il y a 13 ans exclusivement pour le packaging des sous-vêtements. Le tribunal de grande instance de Saint-Denis a débouté la société qui réclamait l'annulation d'une saisie d'articles en avril. Pardon! envisage de faire appel.

_______________________________

SOCIÉTÉ

Le Jir propose une interview de Nicolas Villeneuve. " L'enfant du pays " qui prendra la tête de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise lundi prochain. Le Réunionnais de 41 ans va être à la tête, pour quatre ans, d’une équipe aujourd’hui composée, pour près des deux tiers, d’autres Réunionnais. Vendredi 30 Août 2013.mp3 (2.33 Mo)



Vendredi 30 Août 2013.mp3 Amandine Dolphin - amandine.dolphin@zinfos974.com Lu 685 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 12 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018