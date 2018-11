Vendredi 23 novembre, pas de transports urbains et scolaires ni de collectes des déchets dans l’Ouest

Téléchargez l’application mobile TCO Agglo pour être informés par notification push :

sur le site internet du TCO : www.tco.re

sur Facebook

sur Twitter

sur Instagram

sur Youtube

Concernant les déchets,en raison des barrages. Aussi, nous rappelons aux habitants et professionnels qu’ils doivent rentrer leurs bacs afin qu’ils ne soient pas dégradés et qu’ils n’entravent pas la circulation.Nous invitons les usagers à se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation et les remercions pour leur compréhension.Suivez nos informations sur :Retrouvez-nous sur :