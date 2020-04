Vendredi 21h: Pluies soutenues sur le Sud sauvage mais aussi localement dans l'Ouest et le Sud-Ouest

➡️ Des pluie soutenues ont touché le Sud-Est et surtout le littoral du Sud sauvage dans la région de Saint Philippe.

La masse d'air est instable. Une zone pluvieuse transite au large au Sud-Ouest de la Réunion. Des bandes actives touchent l'Ouest et le Sud-Ouest.

➡️ Des précipitations soutenues sont signalées dans les hauts de Saint Paul comme à Tan Rouge ( plus de 60mm en 1h). Il pleut aussi sur le littoral entre Saint Jo et Saint Gilles.



➡️ Ce temps instable va perdurer quelques heures avant une accalmie prévue en seconde partie de nuit.

Samedi après-midi les averses pourront être localement modérées à soutenues dans les hauts et l'intérieur. On y revient demain matin.



Quelques cumuls de pluies rapportés à 21h pour les 6 dernières heures.