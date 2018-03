Vendredi 21 nov. : Fête de la forêt au Dos d'âne

La Fête de la Forêt c'est ce week-end au Dos D'âne, à La Possession.

Samedi 22 novembre, un concours de bûcherons est prévu après l'inauguration à 14 heures. Suivra un concours de pétanque, des spectacles d'enfants, de danses et de chants sur le podium et à 21 heures le spectacle de Marie-Alice Sinaman.

La fête continue le lendemain, dimanche 23 novembre, avec le départ de la course Kallanescafé et autres animations et ateliers sur le site avant de laisser place au concert de Baster à 19 heures.