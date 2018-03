Revue de presse Vendredi 16 octobre 2009 « Non à la misère ». Ce vendredi 15 octobre marque la veille de la "Journée Mondiale du Refus de la Misère". Cela n’a pas échappé au Quotidien qui consacre à cette "fête contre le malheur" sa Une et ses deux premières pages. Demain, une trentaine d’associations vous invitent à de nombreux évènements, qui se tiendront, tout au long de la journée, à Champ-Fleuri cette année. Champ Fleuri où se trouve la Dalle des droits de l’homme, installée il y a tout juste 20 ans et 1ère réplique de celle de Paris. La Fondation Abbé Pierre célèbrera donc cet anniversaire en même temps.



De son côté, le Journal de l’île met en lumière la vente libre de Zamal qui "enflamme le débat". Le député Daniel Vaillant propose de "tenter le pari de la réglementation" susceptible, selon lui, de faire baisser la consommation. Chez ses propres camarades socialistes comme dans les rangs de l’UMP, la question divise.



Faits-Divers





Une « brûlante dispute à l’hôtel Lancastel » s’est produite hier soir, vers 23h, peut-on lire le Quotidien. C’est le deuxième feu qui se déclenche dans la résidence du groupe Apavou en moins d’un an.





Toujours dans le journal du Chaudron, on apprend la mise en examen d’un médecin pour "captation et détention de plusieurs dizaines d’images à caractère pédo-pornographique". L’homme de 59 ans a été laissé libre, mais sous contrôle judiciaire avec l’interdiction d’exercer.





Et dans le Journal de l’île cette fois, on apprend une escroquerie d’envergure. "Avanandé escroque 100.000 euros au « Wash-wash". Déjà condamné ou mis en examen pour de multiples escroqueries, l’ancien entrepreneur a réussi à faire croire qu’il pouvait multiplier les billets de banques. Le Saint-Andréen de 33 ans a été placé en garde à vue avant-hier. Il en est ressorti avec une convocation en correctionnelle pour mars. Actuellement, Bernard Avanandé est incarcéré.





En bref :





Une éruption du Piton de la Fournaise est "toujours probable" indique le Jir.





Un jugement concernant un litige autour d’un caveau va faire jurisprudence. Désormais une concession perpétuelle est inaliénable, sauf si on la vend. Les explications, dans le Quotidien.





Et pour finir, la Chambre de Commerce et d’Industrie ainsi que la Cise sont "sur le banc des accusés" aujourd’hui, poursuivies pour avoir pollué la rivière des Pluies. Vous trouverez les détails de cette information dans le Quotidien.









Politique





On se dirige « vers l’annulation des élections à l’UMP » titre le Quotidien. Ces élections primaires, chargées de désigner le chef de file des régionales, sont initialement prévues pour demain. Mais suite à une rencontre, hier à l’Elysée, entre Olivier Biancarelli, conseiller de Nicolas Sarkozy pour l’Outre-Mer et Jean-Paul Virapoullé, il en a été décidé autrement. Le sénateur de l’Est pourrait renoncer à se présenter pour être désigné coordonateur de la campagne. Didier Robert, deviendrait alors le seul candidat en tête de liste d’union de la droite.





Et à Saint-Louis, les 16 adjoints de Claude Hoarau ont été élus hier. Avec une surprise : Serge Rangama fait parti des adjoints au détriment de Marc-André Hoarau, que l’on attendait. C’est à lire dans vos deux journaux.









Economie





L’intersyndicale et le Medef interpellent l’Etat sur le bonus de 50 euros qui avait été accordé aux salariés, représentés par le Cospar, en mai dernier. Les partenaires sociaux veulent déterminer précisément le périmètre d’application de cet accord. C’est à lire dans le Journal de l’île.





"60.000 passagers de plus en neuf mois à Gillot". C’est le titre du Quotidien, qui précise que cette hausse du nombre de passagers profite exclusivement à Air Austral. Tous les détails de cette enquête statistiques diffusée par la Chambre de Commerce dans votre journal









Société





C'était hier le dernier jour pour s’acquitter de la taxe foncière mais pas nécessairement pour tout le monde. Si vous avez des difficultés pour la payer et que vous ne vous êtes pas rendu à la Trésorerie, pas de panique. "Des facilités de paiement sont prévues" indique le Quotidien. En effet, la baisse de revenus autorise à un délai. Mais encore faut-il le savoir…







Culture





Avec cette information qui fait écho à ce que nous vous annoncions hier: "Dieudonné ne viendra pas". Le Quotidien et le Jir se font le relais de ce revirement de situation. Avec la polémique naissante, Firmin Viry a décidé, hier, de ne plus inviter l’humoriste controversé pour son Kabar du 19 décembre.



"Une tradition oubliée" de Saint-Leu que le Quotidien espère raviver. La ville se transformera en un village de pêche toute la journée de dimanche. 130 bateaux s'associent à a cette journée, notamment pour le concours de pêche. 20% des produits seront vendus en fin d'après-midi à la criée.



