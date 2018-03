Revue de presse Vendredi 15 Mai 2009 Sujets "Economie", "Fait-Divers" et "Politique" en Une de la presse en ce dernier jour de semaine.

Sur Zinfos, retrouvez un article sur la venue d'Elisabeth Guigou ce samedi pour soutenir Ericka Bareigts (tête de liste PS pour l'Outre-mer dans le cadre des élections européennes), ainsi que la réaction du député-maire du Tampon, Didier Robert à propos de la Lodeom.

Le Journal de l'île évoque quant à lui un fait-divers en Une, un abattoir clandestin écoulait des poulets par centaines à Saint-Denis... et précise que "le boucher n'est autre que le frère de Nassimah Dindar.

Le Quotidien quant à lui parle plutôt d'économie et titre en Une "Internet ne connaît pas la crise"...

ECONOMIE



Internet... "Un marché local à conquérir" titre l'article du Quotidien à la rubrique "Fait du jour". Les professionnels du web local se sont rencontrés hier à Saint-Denis pour partager leurs expériences et lever le voile sur les opportunités qu'offrent internet. L'article met en avant qu'Internet est le média qui connaît la plus forte progression. Par ailleurs on apprend que les Réunionnais sont frileux quant à l'utilisation du E-Commerce. Et puis retrouvez la réaction d'intervenants maîtrisant le web sur le bout des doigts concernant de la loi contre le téléchargement illégal. Articles à retrouver en page 2 et 3.



Le Journal de l'île publie un encart sur "les caisses automatiques dans les grandes surfaces"... Ces dernières ne semblent pas emballées. Une phase "test" pourrait toutefois, être réalisée par le groupe Carrefour. Article à lire en page 10. A la page 11, Florent Corée évoque "les comptes de Groupama qui repassent dans le vert". L'entreprise mutualiste s'est hissée en tête du peloton des assureurs réunionnais avec près de 20% de parts de marché.



Le Marion-Dufresne, ce nom vous inspire t-il? Il s'agit du navire " emblématique " qui fait les rotations dans les Taaf (terres Australes et Antarctiques Françaises). "L''Etat demande à l'armateur CMA-CGM de réduire ses coûts d'exploitation". Coup de colère des marins français qui pourraient se voir remplacer par des marins étrangers... A lire en page 12 du Journal de l'île.



AGRICULTURE



Le Quotidien zoom sur la foire agricole de Bras-Panon dans ses colonnes ce matin. A retrouver en page 12 la présentation d'une association qui a pour but "de donner plus de poids aux producteurs locaux de produits alimentaires qui avaient mis en place une charte de qualité" : l'association Produits Pays.



A la foire agricole de Bras-Panon toujours, hier il était question de méthanisation ou plus simplement de la transformation de la matière organique en énergie. Retrouvez les détails en page 13 du Quotidien.



Le même journal publie un encart sur les "premières vendanges 2009, c'est l'appellation de ce vin pays produit dans le cirque de Cilaos". Sa présentation s'est faite hier à la Préfecture avec le préfet, Pierre-Henry Maccioni qui a indiqué "que la préfecture ne manque jamais une occasion de servir le vin de Cilaos à table à ses hôtes".



POLITIQUE



"Jean-Claude Lacouture (maire de l'Etang-Salé) serait pressenti comme secrétaire départemental de l'UMP", outre le conseiller général de Saint-Paul Cyrille Melchior.



Sur Zinfos, hier déjà un article mentionnait qu'Elisabeth Guigou (ancienne ministre de la Justice de Lionel Jospin) sera dans l'île demain samedi sur invitation de Jean-Claude Fruteau, pour soutenir Ericka Bareigts, tête de liste PS Outre-mer pour les Européennes. A lire également dans la presse "papier" du jour.



OCEAN INDIEN



Madagascar, à travers son gouvernement de la Transition, a signé un protocole d'accord avec des investisseurs saoudiens... prêts à débourser deux milliards de dollars dans divers secteurs : agroalimentaire, infrastructures ou encore tourisme... A lire en page 20 du Quotidien.



Une page plus loin du même journal, les Comores s'apprêtent à voter sur la modification de la constitution de l'Union des Comores. Les enjeux du oui ou du non sont détaillés par le journaliste Frédéric Banc.



SOCIETE



La Région : "une simple procédure administrative", reprend le Journal de l'île en page 15. Sujet qui fait sensation dans la presse, mais qui apparaît comme une banalité pour la pyramide inversée : la MCUR et la demande du préfet au président de Région de revoir sa copie.



"On recrute des futurs jockey". Avis aux amateurs, le club hippique de l'Est accueille cette semaine les candidats à une formation de lad-jockey en métropole à lire en page 18 du Quotidien.



Un sujet relayé dans la presse. L'accessibilité de la voirie et des espaces publics aux handicapés. Des efforts considérables sont à fournir, notamment à Saint-Denis. Les personnes handicapés se trouvent à faire un vrai parcours du combattant pour pouvoir circuler.



SOCIAL



Les médecins hospitaliers mobilisés. A Saint-Pierre notamment, les praticiens ont suivi le mouvement national avec la protestation de la loi Bachelot (actuellement en discussion au Sénat). Ce fut symbolique puisqu'ils se sont rassemblés dans le Sud et à dans l'Ouest avant de se rendre en coup de vent à Saint-Denis pour le dépôt d'une motion en préfecture.



Grève Sécu-CAF, services minimum assurés. C'est à dire que les dossiers les plus urgents sont traités (minima sociaux). A retrouver sur Zinfos ainsi que dans la presse. A noter que le Quotidien indique qu'une nouvelle consultation de la base doit avoir lieu aujourd'hui pour déterminer de la suite du mouvement ou l'acceptation d'une augmentation des salaires en moyenne de 6,5%.



FAITS-DIVERS



L'info fait la Une du Journal de l'île. un abattoir clandestin a été découvert dans le quartier de Petite-Ile à Saint-Denis. Le couple incriminé a reconnu les faits. Un employé travaillait illégalement. Et le " gérant " de cette société clandestine n'est autre que le frère de Nassimah Dindar, la présidente du Conseil général.



CULTURE



Enfin le Leu Tempo Festival qui arrive presque à son terme. n'oubliez pas la grande fête " dan'somin " demain soir sur la RN1. Le gratuit fait recette puisque des milliers de personnes ont déjà fait le déplacement pour ces spectacles " drolatiques ". Articles à lire dans la presse du jour.



La Nuit des Musées, c'est ce week end. L'occasion de visiter et de redécouvrir les musées et leurs collections dans une ambiance insolite. A voir dans la presse également. vendredi 15 mai.mp3 (5.26 Mo)



vendredi 15 mai.mp3 Magali Payet Lu 612 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 mars 2018