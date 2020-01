Vendredi 14h45 Météo live: Averses modérées à soutenues sur le Sud et hauts de l'Est

➡️ Les radars de la Réunion et de Maurice montrent des précipitations localement soutenues actuellement dans les régions du Tampon, de la Plaine des Grègues et des hauts de Saint Louis.Il pleut aussi vers la Plaine des Palmistes, le Chemin de Ceinture, vers Sainte Rose et sur les hauts de Saint Benoît et de Saint André.La moitié Est reste exposée à un temps potentiellement humide alors que les plus fortes averses de l'après-midi sont plus probables dans les hauts du Sud-Ouest avec des débordements locaux vers le littoral.➡️ Le ciel est très nuageux à couvert sur l'île. Les éclaircies sont rares.➡️ Aucune activité orageuse détectée pour le moment cet après-midi sur l'île.