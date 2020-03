Vendredi 13h30 - Soyez vigilants : Averses localement soutenues et orages ces prochaines heures

➡️ Les orages commencent se répéter sur le Sud et l'Ouest.➡️ Le temps orageux signifie souvent des changements très soudains des conditions qui peuvent être dégradées très localement.➡️ Le risque pluvieux cet après-midi concerne l'ensemble des hauts et les littoraux Sud, Ouest et Est. Le Nord-Ouest est moins exposé. Le risque orageux plus fort pour le Sud et l'Ouest.Prudence sur les routes!➡️