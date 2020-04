Vendredi 13h: dégradation du temps prévue sur la moitié Est la nuit prochaine

Une dégradation est prévue sur l'Est en soirée et en cours de nuit. A l'Est d'une ligne Saint Denis/Saint Pierre en passant par Saint Benoît et Sainte Rose: des averses et pluies localement modérées à soutenues sont probables. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus vers Sainte Rose et la région du volcan.

A l'Ouest de cette zone le temps devrait rester nettement plus calme malgré quelques débordements pluvieux sur le Nord-Ouest ou dans les hauts.