A la Une . Vendée : un prêtre assassiné

​Scène d’horreur en Vendée ce lundi 9 août. Le corps d'un prêtre a été découvert à Saint-Laurent-sur-Sèvre. L’auteur du geste fatal s’est rendu aux forces de l’ordre. Par LG - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 15:20

C’est le choc à Saint-Laurent-sur-Sèvre près de Cholet. Un prêtre, membre de la communauté des frères missionnaires Montfortains, a été découvert assassiné.



L'auteur présumé a fait parler de lui l’année dernière. Il s'agit du sacristain bénévole et sans-papiers qui avait incendié la cathédrale de Nantes le 18 juillet 2020. Un acte qui lui avait valu d’être mis en examen.



Incarcéré plusieurs mois, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire en juin dans l'attente de son procès. Il sortait d'un séjour en hôpital psychiatrique.



Le sacristain bénévole, âgé d'une quarantaine d'années, s'est rendu à la gendarmerie de Mortagne-sur-Sèvre dans la matinée pour avouer le meurtre. Selon Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, la victime avait accueilli celui qui est donc devenu son meurtrier.



Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce dans un tweet se rendre sur place dans l'après-midi.

Je veux rendre hommage au Père Olivier Maire, supérieur des Montfortains assassiné par un criminel qu’il hébergeait par charité. Sa mort témoigne de la bonté de ce prêtre que je connaissais bien et et dont j’avais pu apprécier la profondeur de la foi. Sa mort est une grande perte pic.twitter.com/NbH1KogPvR — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 9, 2021