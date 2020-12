A la Une .. Vendée Globe : Tandis que Kevin Escoffier fait route vers La Réunion, trois bateaux abandonnent au Cap

Bien qu'on ait enregistré moins de casse sur le Vendée Globe que les années précédentes, le mauvais temps qui régnait au Sud du Cap de Bonne Espérance a fait de gros dégâts dans la course et quatre bateaux ont abandonné dans le Sud de l'océan Indien.

Kevin Escoffier devrait arriver en fin de semaine à La Réunion à bord du Nivôse. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 6 Décembre 2020 à 21:40 | Lu 109 fois

Alors que Kevin Escoffier (PRB) fait actuellement route vers La Réunion à bord du Nivôse, la frégate de la marine nationale français, après que son bateau se soit plié en deux, pour reprendre son expression, victime d’une importante voie d’eau alors qu'il naviguait en troisième position, trois autres navigateurs ont été contraints de faire escale au Cap, en Afrique du Sud : Alex Thomson (Hugo Boss), Samantha Davies (Initiatives Cœur) et Sébastien Simon (Arkéa Paprec).



Contrairement à Kevin Escoffier, ils ont tous les trois été victimes d'OFNI (objets flottants non identifiés), peut-être des conteneurs tombés d'un navire ou de baleines. Quoi qu'il en soit, ils ont dû déposer leurs sacs à terre dans le port sud-africain.



Si la course est finie pour Alex Thomson et Sébastien Simon (4ème au moment de son abandon), Samantha Davies ne désespère pas de pouvoir réparer son bateau avec l'aide de son équipe et de repartir hors course, juste histoire de finir son tour du monde. Comme Isabelle Autissier en 1996.





