Société Vélos, trottinettes, scooters électriques : Réparer et reconditionner sa batterie électrique, c'est possible !

Alors que l'utilisation du vélo électrique explose, le recyclage des batteries pose encore un problème écologique. Actuellement, on ne recycle que 60 à 70% d'une batterie. ll existe une solution efficace, écologique et économique pour le consommateur : la réparation ou le reconditionnement des batteries électriques. C'est pourquoi, l'entreprise basée à La Réunion et à Lyon Doctibike propose de faire réparer ou reconditionner sa batterie des petites mobiles électriques (vélos, trottinettes, scooters). L'objectif est d'éviter la surconsommation et le gaspillage de déchets. Par NP - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 07:30





Lorsque survient un problème avec un VAE, une trottinette ou un scooter électrique, le rapprochement est souvent automatique avec la batterie. Hors, si le vélo ne s’allume plus, c’est peut-être le display qui ne fonctionne plus, le capteur ou le contrôleur qui a grillé... "Il existe une multitude de raisons potentielles. Avant de changer la batterie, ayez le réflexe de faire diagnostiquer le problème, en vous dirigeant vers des professionnels équipés, capables d’effectuer un test et de vous préconiser d’éventuelles pièces de rechange. De plus, si le problème ne vient pas de la batterie, ils sauront vous orienter !", explique Doctibike.



Le reconditionnement de batterie : une solution économique et écologique



Un reconditionnement de batterie de vélo électrique, c’est avant tout le remplacement des cellules usagées de votre batterie par des cellules neuves. Si la batterie n'est pas réparable en raison, par exemple d'une carte électronique endommagée, il est possible de faire reconditionner sa batterie. Doctibike penche pour cette solution pour plusieurs raisons. Tout d'abord par souci d'économie puisque le reconditionnement de la batterie peut coûter jusqu’à 50 % moins cher qu’une batterie neuve. Le prix varie en fonction de la capacité que vous souhaitez donner à votre batterie. Rajouter des ampérages vous permettra d’aller plus loin tout en restant 100% compatible avec votre vélo. Le reconditionnement de batterie est également un geste pour la planète car les cellules usagées seront récupérées puis recyclées par l'organisme de recyclage partenaire de Doctibike. Enfin, l'entreprise propose sa qualité d'expert avec l'utilisation de cellules de qualité. De plus, chaque batterie est testée dans l'atelier de Doctibike et est garantie 2 ans.



Doctibike, une société lyonnaise et d'Outre-Mer



Doctibike, c’est une start-up française comprenant un pôle à La Réunion et à Lyon, réunissant une équipe de passionnés, spécialistes dans la gestion de vos batteries de vélo à assistance électrique. Elle propose ses services en France métropolitaine et dans le département d'Outre-Mer de La Réunion.



La start-up propose l’assemblage de pack batterie sur cahier des charges mais aussi le diagnostic et le reconditionnement de batteries de toutes marques, un large choix de batteries, de chargeurs et accessoires pour les besoins de remplacement ou encore le reconditionnement des moteurs électriques Brose



"Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est d'augmenter la durabilité des produits et des vélos", précise Anne-Sophie Caistiker, fondatrice de Doctibike. À 14 ans, Anne-Sophie visite sa première usine de fabrication de vélos en Chine. Héritant sa passion du vélo de son père, dirigeant d'une entreprise d'importation de pièces détachées, elle crée Doctibike et se lance dans l'aventure de l'entreprenariat. En Septembre 2016, elle remporte le trophée des femmes de l'industrie et marque le tournant de la start-up.



Quelques chiffres clés



+ 700 références de batteries sur le site

